Modernvet Buka Cabang di Kemang, Hadirkan RS Hewan Berbasis Teknologi Lengkap

Minggu, 18 Januari 2026 – 22:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Modernvet, rumah sakit hewan dengan layanan medis modern berbasis teknologi, resmi membuka cabang keempatnya di Kemang, Jakarta Selatan.

Berdiri di atas lahan seluas 750 meter persegi, Modernvet Kemang hadir sebagai one-stop pet health care solution dengan standar medis tinggi, fasilitas lengkap, dan tim dokter hewan berpengalaman.

Pembukaan cabang terbaru itu dihadiri pengusaha Sandiaga Uno, perwakilan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), perwakilan Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil Indonesia (ADHPHKI), serta para pelaku industri kesehatan hewan dan bisnis terkait hewan peliharaan.

CEO Modernvet Dea Gendyna mengatakan Modernvet menghadirkan layanan medis yang komprehensif dan melampaui fungsi klinik hewan pada umumnya.

Selain layanan dasar seperti vaksinasi dan sterilisasi, Modernvet menyediakan diagnostik lanjutan paling mutakhir termasuk CT Scan, USG, X-ray, dan endoskopi.

“Layanan perawatan tingkat lanjut juga tersedia, termasuk rehabilitasi medis seperti akupuntur dan underwater treadmill, serta layanan spesialisasi di bidang kardiologi, endokrinologi, dan disiplin veteriner lainnya,” ucap Dea.

Tidak hanya berfokus pada aspek medis, seluruh fasilitas Modernvet dirancang dengan perhatian khusus terhadap kenyamanan hewan dan pemiliknya.

Kebersihan ruangan, kualitas udara dan aroma, pengaturan suhu, hingga keramahan staf menjadi elemen penting dalam menciptakan pengalaman perawatan yang nyaman, tenang, dan terpercaya.