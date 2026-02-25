Modest Luxe Hadir di Sarinah, 25 Brand Lokal Ikut Partisipasi

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah concept store yang dikurasi secara khusus, Modest Luxe Ramadan Raya 2026 bakal hadir di Sarinah, Jakarta Pusat.

Sebagai department store pertama di Indonesia yang kini bertransformasi menjadi cultural experience center, Sarinah terus memperkuat perannya sebagai ruang temu antara budaya, kreativitas, dan perdagangan.

Kehadiran Modest Luxe curated by Scarf Media menjadi bagian dari komitmen Sarinah dalam menghadirkan ekosistem fesyen lokal yang relevan, inklusif, serta memiliki daya saing global.

Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan mengatakan kolaborasi tersebut sejalan dengan visi Sarinah untuk menjadi pusat budaya terkemuka Indonesia yang merayakan keberagaman warisan melalui perdagangan dan kreativitas.

"Kami melihat modest fashion bukan hanya sebagai tren, tetapi sebagai representasi identitas dan kekuatan industri kreatif Indonesia," ujar Raisha Syarfuan di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

"Kehadiran Modest Luxe di Sarinah diharapkan menjadi etalase karya terbaik anak bangsa sekaligus mendorong brand lokal menembus pasar global," sambungnya.

Hadir di Lantai 2 Sarinah Thamrin, Modest Luxe sudah dapat dikunjungi pada masa soft opening mulai 18-23 Februari 2026, dan grand opening yang digelar pada 24 Februari 2026.

Adapun Modest Luxe Ramadan Raya 2026 merupakan wujud komitmen dari Scarf Media.