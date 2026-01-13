Modifikasi Cuaca Bakal Dilakukan di Jakarta Selama 5 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini hingga lima hari ke depan menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di Jakarta.

Hal itu dilakukan BPBD untuk mengantisipasi adanya potensi bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrem di wilayah Jakarta.

"BNPB baru mengadakan OMC hari ini sampai dengan lima hari ke depan," kata Isnawa di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut dia, OMC dilakukan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi di Jakarta, mengingat pada Senin (12/1) terjadi banjir di sejumlah wilayah.

Dia mengatakan OMC kali ini dilakukan oleh BNPB terlebih dahulu sebelum nantinya dilanjutkan oleh BPBD DKI setelah adanya prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Selanjutnya, BPBD DKI bisa melanjutkan, tentunya juga dengan hasil prediksi BMKG," ujar Isnawa.

Seperti diketahui, BPBD DKI Jakarta mencatat banjir di sebagian besar wilayah Jakarta mulai berangsur surut, dan saat ini hanya menyisakan 28 rukun tetangga (RT) serta enam ruas jalan yang masih tergenang pada Selasa pagi.

"Ketinggian air saat ini berkisar 10-60 sentimeter," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan.