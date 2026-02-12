Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Modifikasi iCar V23 Tampil Garang di IIMS 2026

Kamis, 12 Februari 2026 – 14:57 WIB
Hadir di panggung IIMS 2026, kolaborasi iCAR dan NMAA hadirkan interpretasi modifikasi baru yang menegaskan iCAR V23. Foto: iCar Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - iCar Indonesia memamerkan sejumlah mobil listrik V23 di panggung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Namun, yang menjadi perhatian pengunjung ialah mobil listrik iCar V23 OG.

Pasalnya, model tersebut sudah mendapatkan sentuhan modifikasi dengan gaya adventure, sehingga terlihat lebih garang.

Modifiksasi mobil itu merupakan hasil garapan National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) Indonesia.

Country Director iCAR Indonesia, Mark Yang mengungkapkan kolaborasi ini menghadirkan konsep modifikasi yang tetap fungsional dan relevan untuk kebutuhan harian maupun gaya hidup petualang.

Menurut dia, desain iCar V23 yang mendukung pendekatan plug-and-play tanpa mengubah struktur utama kendaraan.

“Melalui kolaborasi dengan NMAA, kami ingin menunjukkan V23 sangat terbuka untuk personalisasi, sekaligus tetap mengedepankan kemudahan, keamanan, dan fungsionalitas lewat konsep plug-and-play,” ujar Mark Yang.

iCar V23 versi modifikasi ini dilengkapi dengan berbagai komponen aftermarket, antara lain Roof Box dengan kapasitas 360L, velg berukuran 17x7 ET35, ban A/T G015 ukuran 245/65 R17, serta sentuhan visual melalui special design decals.

