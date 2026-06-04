Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Modus COD di Bandung, Korban Disiram Air Campuran Freshcare

Kamis, 04 Juni 2026 – 11:34 WIB
Modus COD di Bandung, Korban Disiram Air Campuran Freshcare - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dengan modus cash on delivery (COD) yang terjadi di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 19.30 WIB di Warung Kopi Neng Ayu, Jalan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Pelaku berinisial RR (30 tahun), warga Kabupaten Bandung Barat, melakukan aksi pencurian terhadap korban bernama Andhika Rizki Dwi Saputra.

Baca Juga:

Kronologinya, korban dan pelaku sepakat bertemu untuk transaksi jual beli telepon genggam melalui media sosial.

"Pada saat kejadian, korban menyerahkan handphone kepada pelaku untuk dicek. Pelaku kemudian berpura-pura menyiapkan pembayaran, tetapi tiba-tiba menyiramkan air yang sudah dicampur Freshcare ke arah muka korban," kata Anton di Mapolrestabes Bandung, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, setelah korban panik karena disiram air tersebut, pelaku langsung melarikan diri sambil membawa ponsel korban.

Baca Juga:

Korban yang menyadari kejadian itu segera berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar bersama korban kemudian melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan pelaku sebelum diserahkan kepada polisi.

Petugas Polsek Gedebage yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa satu unit iPhone 16 Basic warna putih dan satu botol Freshcare.

Polrestabes Bandung mengungkap kasus pencurian dengan COD hingga korban yang disiram air campuran Freshcare.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  CoD  freshcare  pencurian 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp