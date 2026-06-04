Modus COD di Bandung, Korban Disiram Air Campuran Freshcare

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dengan modus cash on delivery (COD) yang terjadi di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 19.30 WIB di Warung Kopi Neng Ayu, Jalan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Pelaku berinisial RR (30 tahun), warga Kabupaten Bandung Barat, melakukan aksi pencurian terhadap korban bernama Andhika Rizki Dwi Saputra.

Kronologinya, korban dan pelaku sepakat bertemu untuk transaksi jual beli telepon genggam melalui media sosial.

"Pada saat kejadian, korban menyerahkan handphone kepada pelaku untuk dicek. Pelaku kemudian berpura-pura menyiapkan pembayaran, tetapi tiba-tiba menyiramkan air yang sudah dicampur Freshcare ke arah muka korban," kata Anton di Mapolrestabes Bandung, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, setelah korban panik karena disiram air tersebut, pelaku langsung melarikan diri sambil membawa ponsel korban.

Korban yang menyadari kejadian itu segera berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar bersama korban kemudian melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan pelaku sebelum diserahkan kepada polisi.

Petugas Polsek Gedebage yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa satu unit iPhone 16 Basic warna putih dan satu botol Freshcare.