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JPNN.com - Kriminal

Modus Jadi Penumpang LRT, Coba Gasak Pipa Toilet di Stasiun Bumi Sriwijaya

Sabtu, 04 Juli 2026 – 05:28 WIB
Modus Jadi Penumpang LRT, Coba Gasak Pipa Toilet di Stasiun Bumi Sriwijaya - JPNN.COM
Tersangka saat dibawa ke Polrestabes Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, PALEMBANG - Modus berpura-pura menjadi penumpang LRT dilakukan seorang pria berinisial MR (53) untuk mencuri pipa flush toilet di stasiun LRT Bumi Sriwijaya. 

Aksi pelaku akhirnya kepergok petugas keamanan saat hendak membawa kabur fasilitas umum tersebut, Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 09.33 WIB. 

Pelaku yang merupakan warga Jalan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami Palembang itu kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang setelah PT KAI melaporkan kasus tersebut sebagai dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

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Kepala Stasiun LRT Bumi Sriwijaya Sepriyadi mengungkapkan, pelaku sudah lebih dahulu masuk dalam pemantauan petugas. Pasalnya, dari hasil evaluasi rekaman CCTV, pria tersebut diduga terlibat dalam beberapa kasus pencurian fasilitas toilet di sejumlah stasiun LRT lainnya. 

"Modusnya selalu hampir sama. Sebelumnya kejadian serupa terjadi di Stasiun RSUD Siti Fatimah, Garuda Dempo dan Bumi Sriwijaya. Ciri-ciri pelaku sudah kami sebarkan kepada seluruh petugas keamanan," ungkap Sepriyadi, Jumat (3/7/2026). 

Pada hari kejadian, MR datang layaknya penumpang biasa. Ia membeli tiket perjalanan dari Stasiun Bumi Sriwijaya menuju Stasiun Pintu Kayu sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. 

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Namun, karena wajahnya telah dikenali, petugas langsung melakukan pengawasan. Sebelum naik kereta, pelaku sempat masuk ke toilet pria. 

Tak lama berselang, petugas kebersihan diminta memeriksa kondisi toilet. Hasilnya, pipa flush toilet diketahui telah hilang dari tempatnya. 

Seorang pria berinisial MR (53) menggasak pipa toilet di Stasiun Bumi Sriwijaya. Untuk melancarkan aksinya, modus pelaku menjadi penumpang LRT.

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TAGS   LRT  Pencuri  Stasiun Bumi Sriwijaya  Palembang 
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