Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Modus Jual Solar Perusahaan ke Luar, Karyawan PT Cipta Lestari Sawit Diciduk

Jumat, 13 Februari 2026 – 16:30 WIB
Modus Jual Solar Perusahaan ke Luar, Karyawan PT Cipta Lestari Sawit Diciduk - JPNN.COM
Ilustrasi pencuri ditangkap. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang pria berinisial A (49) yang menjabat sebagai petugas gudang di PT Cipta Lestari Sawit diciduk lantaran menggelapkan ribuan liter BBM jenis solar milik perusahaan tempatnya bekerja.

Peristiwa itu terungkap saat manajemen perusahaan melakukan audit internal pada Juni 2025 lalu di Kebun Majatra Wonosari Estate, Desa Majatra. 

Dalam audit tersebut ditemukan selisih stok solar yang cukup signifikan, yakni mencapai 1.213 liter. 

Baca Juga:

Penyelidikan internal menunjukkan bahwa pada 21 Juni 2025 lalu tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai penjaga gudang untuk mengeluarkan solar secara ilegal. 

Bukannya digunakan untuk operasional kebun, bahan bakar tersebut justru dijual ke pihak luar demi meraup keuntungan pribadi.

Kasat reskrim Polres Banyuasin AKP M. Ilham menerangkan bahwa penangkapan tersangka setelah pihaknya menerima laporan dari pihak PT. 

Baca Juga:

Setelah mengantongi bukti yang cukup. Tim Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Banyuasin bergerak cepat. 

"Tersangka ditangkap tanpa perlawanan, di kawasan Jalur 17, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Selasa (10/2/2026)," terang Ilham, Jumat (13/2/2026). 

Karyawan PT Cipta Lestari berinisial A (49) diciduk polisi lantaran menjual solar milik perusahaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus penggelapan  Kasus penggelapan dana  Solar  Penggelapan Uang 
BERITA KASUS PENGGELAPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp