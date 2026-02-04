Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Modus Komplotan Begal Motor Palang Pohon Pisang di Jalan

Rabu, 04 Februari 2026 – 04:00 WIB
Modus Komplotan Begal Motor Palang Pohon Pisang di Jalan - JPNN.COM
Begal motor sadis. Ilustrasi: ANTARA/Ardika

jpnn.com, GARUT - Polisi meringkus komplotan begal motor yang beraksi di wilayah Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kepala Polsek Cisurupan AKP Yulius Siswantoro mengatakan modus komplotan ini dengan cara memalangkan pohon pisang di jalan untuk memudahkan pelaku merampas secara paksa sepeda motor korban.

"Pelaku dibawa ke Mapolres Garut guna pemeriksaan awal serta pendalaman kasus dan proses hukum lebih lanjut," kata Yulius, Selasa.

Baca Juga:

Polisi kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat adanya aksi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah perkampungan Tarikolot, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi, pada Jumat (30/1) malam.

Begal itu, kata dia, menjalankan aksi kejahatannya dengan memasang batang pohon pisang di tengah jalan untuk menghentikan laju kendaraan bermotor korban yang akan menjadi sasaran kejahatan pelaku.

Saat korban melintas di jalur tersebut lalu menghentikan kendaraannya untuk menyingkirkan batang pohon pisang, pada saat itu pelaku datang dan melakukan kekerasan lalu membawa kabur sepeda motornya.

Baca Juga:

"Tiba-tiba para pelaku menarik dan melakukan kekerasan kepada korban, dan membawa kabur motor tersebut," katanya.

Adanya kejadian itu, kata dia, Tim Sancang Satuan Reskrim Polres Garut dan Polsek Cisurupan langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan, sampai akhirnya mengetahui keberadaan pelaku yang berjumlah tiga orang, yakni AT (21), dan DD (19), serta satu pelaku di bawah umur warga Kecamatan Sukaresmi.

Komplotan begal motor menggunakan modus palang pohon pisang di jalan untuk merampas kendaraan korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Begal Motor  Garut  Komplotan Begal 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp