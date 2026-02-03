Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Modus Love Scam Marak, Legislator Ingatkan Kerapuhan Perlindungan di Ranah Digital

Selasa, 03 Februari 2026 – 13:22 WIB
Modus Love Scam Marak, Legislator Ingatkan Kerapuhan Perlindungan di Ranah Digital - JPNN.COM
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti peningkatan kasus love scam atau penipuan berkedok asmara di Indonesia maupun global. Ilustrasi (ABC North West Queensland: Kemii Maguire)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti peningkatan kasus love scam atau penipuan berkedok asmara di Indonesia maupun global. Modus ini memanfaatkan hubungan emosional palsu yang dibangun pelaku lewat aplikasi kencan dan media sosial, membuat korban rela mengirimkan uang dalam jumlah besar.

"Kejahatan seperti ini menegaskan perlindungan warga negara di ruang digital masih rapuh. Pelaku bisa bergerak bebas karena celah teknologi, identitas yang tidak jelas, dan sistem verifikasi yang belum kuat," ujar Sarifah Ainun Jariyah, Sabtu (31/1).

Ia menjelaskan modus di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan romantis online, lalu memanipulasi emosi korban untuk memberikan uang atau barang berharga. Pelaku membangun kedekatan bertahap lewat obrolan hangat hingga korban merasa bergantung. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 3.494 kasus love scam sepanjang 2025 dengan total kerugian Rp49,2 miliar. Dampaknya mencakup sisi finansial, mental, dan psikologis korban.

Baca Juga:

Salah satu kasus viral menimpa seorang dokter berinisial Via. Pada 2025, ia berkenalan dengan pria lewat aplikasi kencan. Lima hari kemudian, pria itu mulai meminta dana darurat. Via melakukan 48 transaksi dalam sehari hingga tabungannya terkuras Rp220 juta, bahkan berutang pada teman. Pelaku menghilang dan memblokir kontak. Meski telah dilaporkan, pelaku belum berhasil dilacak.

Kasus ini terbukti melibatkan sindikat internasional. Awal Januari 2026, Polresta Yogyakarta membongkar markas sindikat love scam internasional di Sleman. Sindikat yang diduga terkait jaringan China ini beroperasi dengan kedok perusahaan tertentu. Mereka merekrut ratusan operator dengan gaji hingga Rp8,5 juta per bulan untuk menipu korban asing lewat aplikasi kencan, dengan omzet diduga mencapai Rp10 miliar per bulan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi membongkar sindikat serupa di Tangerang yang melibatkan puluhan Warga Negara Asing. Fakta ini menunjukkan romance scam sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir. Fenomena serupa juga terjadi di Amerika Serikat, yang kerap menargetkan pria Amerika lewat obrolan online oleh pelaku asing.

Baca Juga:

Sarifah Ainun Jariyah mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tanda umum love scam, seperti komunikasi terlalu cepat dan intens, profil terlalu sempurna, penghindaran video call, serta permintaan uang dengan tekanan emosional. "Pesan buat masyarakat, kalau ada orang ganteng atau cantik di medsos yang belum pernah ketemu tapi sudah berani minjem duit, itu bukan jodoh, itu Penipuan! Langsung blokir, jangan pakai perasaan!," tegasnya. (tan/jpnn)

Sarifah Ainun Jariyah soroti maraknya kasus penipuan romantis online. Data OJK catat kerugian mencapai Rp49,2 miliar sepanjang 2025.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  love scammer  Kasus  digital 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp