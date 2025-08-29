Modus Penipuan Biro Perjalanan Umrah PT Baginda Support System

jpnn.com, SITUBONDO - Satreskrim Polres Situbondo, Jawa Timur, mengungkap penipuan modus biro perjalanan umrah dan haji dengan kerugian mencapai Rp 2,4 miliar.

Polisi menangkap dan melakukan penahanan terhadap direktur PT Baginda Support System ini sial AF (45) dan manajer pemasaran inisial YHC (42) keduanya warga Banyuwangi.

"Kalau nilai kerugian yang ditimbulkan dugaan penipuan dan penggelapan ini mencapai lebih dari Rp 2,4 miliar dan korbannya sebanyak 97 orang," kata Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, Jumat.

Puluhan orang calon jamaah umrah itu, lanjut dia, merupakan warga Situbondo yang tergiur program umrah dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan biro perjalanan umrah pada umumnya.

Kapolres menyampaikan kedua tersangka menawarkan paket umrah kepada para korban mulai sembilan hari Rp18 juta, dan ada pula paket umrah 12 hari, 16 hari dan 25 hari.

"Korban yang sudah membayar biaya umrah Agustus 2024 hingga hingga tahun ini tidak diberangkatkan. Sebelumnya saat pertama kali sempat ada yang diberangkatkan, namun dititipkan ke biro perjalanan umrah lainnya," katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan menambahkan kasus ini sebelumnya telah dilaporkan pada Maret 2024 dan terungkap pada Kamis 14 September 2025, di kantor agen PT Baginda Support System yang berlokasi di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo.

"Anggota kami bergerak cepat setelah menerima laporan dari para korban yang merasa dirugikan. Setelah kami mendalami, ternyata PT tersebut tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama," katanya.