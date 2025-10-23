Modus Ritual Penyembuhan, Ulah Dukun Cabul di Bandung Ini Terbongkar

Kamis, 23 Oktober 2025 – 14:48 WIB

Seorang dukun berinisial UFK di Cipadung Wetan, Panyileukan, Kota Bandung, dibekuk polisi karena diduga melakukan tindak pelecehan seksual.

Pelaku sendiri dikenal luas oleh masyarakat sebagai orang pintar yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit.

UFK menggunakan kemampuannya sebagai modus niat mesumnya untuk memperdaya para korban.

Dia berani melakukan tindakan pencabulan hingga menyetubuhi perempuan yang datang sebagai pasiennya.

Hal ini terungkap setelah salah seorang korban berinisial I memberanikan diri melapor ke polisi, beberapa waktu lalu.

Adapun peristiwa kelam yang dialami korban terjadi pada Februari 2023.

Menindaklanjuti laporan korban, jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung melakukan serangkaian penyelidikan, hingga akhirnya UFK ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.