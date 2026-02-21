Modus Top Up Murah Kian Marak, VCGamers Perkuat Sistem Anti-Penipuan

jpnn.com, JAKARTA - Marketplace top up game, VCGamers, berkomitmen mencegah penipuan dengan modus top up game murah yang kian marak terjadi di era digital.

Hal itu dilakukan dengan menyeleksi para penjual di marketplace tersebut.

VCGamers pun menerapkan kebijakan anti-penipuan dengan memberikan jaminan pengembalian dana hingga 100 persen bagi pengguna yang mengalami kerugian dalam melakukan transaksi top up game, pembelian voucher, pulsa, dan kebutuhan digital lainnya.

Co-founder VCGamers, Ibnu Anggara mengatakan kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk perlindungan konsumen kepada seluruh pengguna platform VCGamers yang jumlahnya telah mencapai ratusan ribu serta bagian dari kampanye Anti-Scam yang kini digagasnya.

Selain itu, kampanye itu sekaligus sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap transaksi digital di platform VCGamers.

"Kami sangat menyayangkan karena masih adanya gamer yang tergiur dengan harga murah dan terkena penipuan top up voucher game di platform tertentu,” ucap Angga, pada Rabu (4/3).

“Karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan bertransaksi dan menghadirkan kebijakan perlindungan dengan jaminan pengembalian dana penuh bagi pengguna yang dirugikan saat bertransaksi di VCGamers,” lanjutnya.

Angga menjelaskan, saat ini VCGamers memiliki lebih dari 500 ribu pengguna jika dilihat dari jumlah download aplikasi di PlayStore.