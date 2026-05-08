Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Kuliner

Moeldoko Resmikan Warisan Kopi Sentul, Libatkan UMKM dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Jumat, 08 Mei 2026 – 12:55 WIB
Moeldoko Resmikan Warisan Kopi Sentul, Libatkan UMKM dan Serap Tenaga Kerja Lokal - JPNN.COM
Potret Kafe Warisan Kopi di Bojong Koneng, Sentul. Foto: Tim Warisan Kopi

jpnn.com, BOGOR - PT Warisan Kopi membuka gerai perdana di kawasan Bojong Koneng, Sentul, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam bisnisnya.

Komisaris Warisan Kopi, Jenderal (Purn) TNI Dr. Moeldoko mengungkapakan sengaja membawa bisnisnya mengemban misi nyata dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah sekitar.

"Konsep pertama adalah bagaimana membangun kolaborasi untuk meningkatkan kelas UMKM. Ini contoh nyata, bukan sekadar konsep, tapi benar-benar terealisasi," ujar Moeldoko, baru-baru ini.

Baca Juga:

Implementasi konsep tersebut terlihat dari lonjakan omzet pedagang lokal yang diintegrasikan ke dalam ekosistem kafe.

Salah satu pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan dengan rata-rata 30 hingga 50 porsi per hari, diklaim mampu melayani hingga 500 porsi setelah bergabung dengan kafe Warisan Kopi.

"Yang tadinya mikro bisa naik kelas menjadi kecil, yang kecil bisa menuju menengah. Itulah kolaborasi yang sesungguhnya," ujarnya.

Baca Juga:

Selain pemberdayaan ekonomi, Moeldoko menjelaskan aspek lingkungan menjadi pilar kedua yang dikedepankan.

Dari total lahan seluas 1,4 hektare, hanya 7,4 persen yang digunakan sebagai bangunan permanen guna memastikan tidak ada satu pun pohon pinus di kawasan tersebut yang ditebang.

PT Warisan Kopi membuka gerai perdana di kawasan Bojong Koneng, Sentul, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam bisnisnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Warisan Kopi  Moeldoko  UMKM  Sentul 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp