Mogok Mendadak, Husqvarna 401 Series Ditarik dari Peredaran

Senin, 15 Desember 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com - Husqvarna kembali jadi sorotan. Merek motor Swedia itu mengumumkan kampanye penarikan kembali (recall) secara global untuk seluruh lini motor seri 401.

Motor terdampak yang diproduksi mulai 2024 hingga model terbaru.

Langkah itu diambil menyusul temuan potensi mesin mati mendadak pada kondisi tertentu.

Husqvarna menjelaskan recall dilakukan sebagai langkah preventif untuk memperbarui perangkat lunak pada unit kontrol mesin (ECU).

Pembaruan ditujukan untuk mengantisipasi potensi stalling mesin yang bisa terjadi saat putaran rendah.

Masalah tersebut teridentifikasi dalam pemeriksaan kualitas internal.

Dalam kondisi tertentu, mesin motor 401 berpotensi berhenti bekerja, terutama saat menghadapi kemacetan atau ketika pengendara berakselerasi secara perlahan.

Meski jumlah laporan insiden disebut masih terbatas, Husqvarna memilih bertindak cepat guna mencegah risiko yang lebih luas.