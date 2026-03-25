Mohamed Salah Terang-terangan Umumkan Meninggalkan Liverpool

Rabu, 25 Maret 2026 – 07:38 WIB
Mohamed Salah. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - LIVERPOOL - Mohamed Salah mengumumkan akan meninggalkan Liverpool.

Belum sekarang, tetapi nanti di akhir musim atau Juni 2026.

Namun, Salah sudah sejak dini memberitahukan kepergiannya.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (25/3), Salah telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk tidak memperpanjang kerja sama yang telah berlangsung sembilan tahun.

Salah menyatakan keinginannya untuk menyampaikan pengumuman ini kepada para pendukung sesegera mungkin untuk memberikan transparansi tentang masa depannya sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasihnya kepada mereka.

Selanjutnya, Salah masih sangat fokus untuk mencoba mencapai hasil terbaik bagi Liverpool di akhir musim ini, dan oleh karena itu, waktu untuk sepenuhnya merayakan warisan dan prestasinya akan tiba di akhir musim ketika dia benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield.

"Liverpool bukan hanya klub sepak bola, ini adalah gairah, ini adalah sejarah, ini adalah semangat, saya tidak bisa menjelaskannya kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini," tutur Salah.

Pemain berkebangsaan Mesir tersebut mengucapkan terima kasih terutama kepada rekannya dahulu dan sekarang, serta suporter Liverpool sehingga tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukurnya terhadap waktu selama ia membela The Reds.

Mohamed Salah menyatakan keinginannya untuk mengumumkan ini untuk memberikan transparansi kepada suporter.

Mohamed Salah  Liverpool  Premier League  Salah  Mesir 
