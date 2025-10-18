Mohon Doanya, James F Sundah Dirawat Intensif di New York

jpnn.com, NEW YORK - Musikus James F. Sundah tengah dirawat intensif di Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York.

Pria berdarah Manado dan lahir di Semarang, 1 Desember 1955 itu masuk rumah sakit lantaran perkembangan penyakit kanker paru-paru yang diderita sejak 2 tahun lalu.

"Bapak James F. Sundah saat ini sedang dirawat di Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York setelah tim medis menemukan perkembangan terbaru dari penyakit kanker paru-paru yang telah beliau jalani pengobatannya selama hampir dua tahun terakhir," ungkap istri James F Sundah, Priscillia Sundah Suntoso, Esq kepada awak media, Minggu (15/3) malam.

Pihak keluarga mengabarkan bahwa kondisi James F Sundah mengalami penurunan sejak beberapa pekan terakhir.

James F Sundah kini memerlukan penanganan medis yang intensif di rumah sakit.

"Dalam beberapa minggu terakhir kondisinya mengalami perubahan sehingga memerlukan evaluasi dan penanganan medis yang lebih intensif, termasuk pemantauan terhadap beberapa area tubuh yang terdampak oleh penyakit tersebut," jelasnya.

Menurutnya, saat ini James F Sundah ditangani secara komprehensif oleh tim dokter di Memorial Sloan Kettering.

Priscillia Sundah Suntoso memohon doa untuk kesembuhan pencipta lagu Lilin Lilin Kecil itu.