Mojtaba Khamenei Beber Strategi Baru Iran Melawan AS-Israel

Senin, 11 Mei 2026 – 08:50 WIB
Arsip foto - Bendera Iran terlihat di markas besar PBB di New York, AS, Rabu (8/1/2020). (ANTARA/Xinhua/Li Muzi/am)

jpnn.com - TEHERAN - Iran memiliki strategi baru untuk melawan Amerika Serikat dan Israel.

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dalam pertemuan dengan Komandan Markas Besar Angkatan Bersenjata Iran Ali Abdollahi, mengumumkan langkah-langkah baru Iran untuk melawan AS dan Israel.

Menurut laporan IRIB, stasiun televisi pemerintah Iran, Minggu (10/5), Abdollahi selama pertemuan tersebut melaporkan kepada Mojtaba Khamenei tentang kondisi terkini angkatan bersenjata Iran.

Itu menjadi laporan resmi pertama dari pertemuan antara komandan dan pemimpin tertinggi, tambah laporan tersebut.

Abdollahi menjelaskan soal kesiapan pertahanan dan serangan luar biasa dari militer Iran.

Kemudian, soal keberadaan rencana strategis, senjata, dan peralatan yang diperlukan untuk melawan AS.

Pada saat yang sama, komandan tersebut meyakinkan pemimpin tertinggi baru Iran tentang respons militer yang cepat dan kuat terhadap setiap agresi dari musuh.

Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang Iran sejak 28 Februari lalu.

Sumber ANTARA

