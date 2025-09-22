Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Momen Bahagia Siswa SD di Bojonegoro Pertama Kali Minum Susu UHT saat Program MBG

Senin, 22 September 2025 – 11:44 WIB
Momen Bahagia Siswa SD di Bojonegoro Pertama Kali Minum Susu UHT saat Program MBG - JPNN.COM
Pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekotak susu UHT menjadi salah satu minuman mewah, seorang siswa SDN Alasgung II, Bojonegoro, Jawa Timur, bernama Adit.

Dia baru pertama kali mencicipi susu UHT berkat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Momen itu terekam dalam sebuah video viral yang turut diunggah akun Instagram Makan Bergizi Gratis @sppgbgn.

Baca Juga:

Dalam video, siswa SD itu tampak memegang susu UHT kotak dan meminumnya dengan raut bahagia.

“Segelas susu di sekolah, mungkin untuk sebagian orang hal kecil, tapi buatnya ini berarti besar. Hari ini, untuk pertama kalinya merasakan susu gratis dari Program Makan Bergizi Gratis. Tidak semua anak bisa merasakan hal sederhana seperti ini. Semoga hari esok lebih baik,” tulis akun Makan Bergizi Gratis, dikutip Senin (22/9).

Meskipun tampak malu-malu, Adit meminum susu UHT kotak itu sambil menjawab pertanyaan dari gurunya.

Baca Juga:

“Halo Pak Prabowo, ini pertama kali minum susu, cobain, Dit. Dit, pertama kali minum susu?” tanya guru tersebut.

“Iya,” kata Adit sambil mengangguk.

TAGS   mbg  susu UHT  Prabowo  BGN 
