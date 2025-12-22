Momen Besar Prancis di BWF World Tour Finals 2025

Senin, 22 Desember 2025 – 08:30 WIB

jpnn.com - HANGZHOU - Korea meraih tiga dari lima gelar juara di BWF World Tour Finals 2025. Namun, itu bukan momen terbesar di ajang bulu tangkis penutup tahun, yang paling bergengsi di dalam kalender BWF.

Christo Popov dan Prancis lah yang menyita perhatian.

Popov menjadi juara tunggal putra, mengalahkan peringkat satu dunia dari China Shi Yu Qi.

Belum ada pemain Prancis yang pernah memenangi BWF World Tour Finals, dan itu melampaui kemenangan ganda campuran Thom Gicquel/Delphine Delrue di Indonesia Open awal tahun ini atau kemenangan tunggal putra Alex Lanier di Japan Open 2024.

Bagi Popov, yang sebelumnya berprestasi di level World Tour Super 300, gelar World Tour Finals adalah debut impian.

Dia tak terkalahkan sejak penyisihan grup, meladeni Kunlavut Vitidsarn, Anders Antonsen, Jonatan Christie, dan menaklukkan Kodai Naraoka di semifinal serta melumpuhkan Shi Yu Qi di final.

"Saya sangat senang, dan rekor tak terkalahkan juga memiliki nilai lebih,” kata Popov.

“Setiap pertandingan sangat berat. Saya senang karena saya tidak berhenti di saat-saat terakhir, dan sangat senang dengan usaha dan energi yang saya curahkan di lapangan," imbuhnya.