Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Momen Buka Puasa Bersama Satukan Warga Terdampak Banjir Aceh

Senin, 23 Februari 2026 – 06:39 WIB
Momen Buka Puasa Bersama Satukan Warga Terdampak Banjir Aceh - JPNN.COM
Momen Buka Puasa Satukan Warga Terdampak Banjir Aceh Foto: Baznas

jpnn.com, ACEH - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar buka puasa bersama penyintas banjir dan longsor di meunasah darurat Desa Manyang Cut, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kehangatan Ramadan bagi warga terdampak bencana.

Suasana berbuka berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Meski sebagian warga masih tinggal di pengungsian maupun rumah terdampak, antusiasme terlihat saat mereka berkumpul di meunasah darurat.

Baca Juga:

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut pada hari pertama Ramadan.

"Kegiatan berbuka puasa bersama juga dapat terlaksana dengan lancar dan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2).

Menurut Saidah, Ramadan menjadi momentum penting untuk memulihkan semangat masyarakat yang tengah bangkit dari musibah.

Baca Juga:

Melalui kegiatan ini, warga yang sebelumnya terpencar di berbagai titik pengungsian dapat kembali berkumpul dan saling menguatkan.

Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS menyediakan berbagai menu berbuka, termasuk ayam goreng khas Aceh yang disambut antusias oleh para penyintas.

Buka puasa bersama digelar untuk menguatkan penyintas banjir di Pidie Jaya, Aceh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   buka puasa  buka puasa bersama  banjir aceh  Baznas 
BERITA BUKA PUASA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp