Momen Calon Siswa Sekolah Rakyat Menahan Tangis di Depan Teddy, Ini yang Terjadi

Kamis, 23 April 2026 – 08:02 WIB
Seskab Teddy Indra Wijaya berbincang dengan calon siswa saat meninjau bakal Sekolah Rakyat di kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Pejompongan, Jakarta, Rabu (22/4/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.

jpnn.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya turut mengecek kesiapan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Seskab Teddy datang bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik.

Dalam acara itu, Teddy juga menemui para calon siswa Sekolah Rakyat, yang mayoritas berasal dari keluarga desil 1 atau kategori miskin ekstrem.

"Jadi, adik-adik selamat datang di sini. (Sekolah Rakyat, red.) ini belum beroperasi, sehingga Pak Mensos mengajak saya untuk mengecek sekolahnya," kata Seskab Teddy di hadapan para calon siswa Sekolah Rakyat di Pejompongan, Jakarta, Rabu sore.

Sebanyak lebih dari 70 calon siswa Sekolah Rakyat dari jenjang SD sampai dengan SMA, yang asalnya dari berbagai daerah di Jakarta, berkumpul di bangunan Sekolah Rakyat yang menempati gedung Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Pejompongan.

Sekolah Rakyat di Pejompongan itu saat ini masih dipersiapkan untuk nantinya menampung para siswa yang sebagian besar putus sekolah ataupun tidak bersekolah sejak jenjang SD.

Dalam pertemuan dengan para calon siswa, Seskab Teddy juga berdialog dengan beberapa calon siswa, di antaranya Rizki Saputra Gonjalez, Putri Nana Kurnia, dan Aljabar Nur. Ketiganya saat ini menetap di Jakarta.

"Perkenalkan nama saya Gonjalez, pindahan dari Sekolah Remaja Budi Jaya, tinggal saya di Jakarta Utara. (Saya) sekolah sampai kelas 5 (SD, kemudian) keluar," kata Gonjalez saat sesi dialog bersama Mensos dan Seskab Teddy.

Ada calon siswa Sekolah Rakyat (R) menahan tangis saat Seskab Teddy Indra Wijaya mengecek kesiapan SR di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, kemarin.

