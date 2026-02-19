Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Momen Hangat Buka Puasa di NasDem Tower: JK, Puan, dan Dasco Duduk Satu Meja

Kamis, 19 Februari 2026 – 19:46 WIB
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh bersama Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla beserta tokoh politik lainnya, menghadiri acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (19/2/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem menggelar acara buka puasa bersama pada hari pertama Ramadan 1447 H di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (19/2).

Agenda ini menjadi sorotan karena mempertemukan deretan tokoh politik nasional dari berbagai lintas koalisi dalam satu meja.

Pantauan di lokasi, tokoh yang hadir di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, hingga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Acara inti dimulai pukul 17.30 WIB, sesaat setelah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tiba di lokasi dan menyapa para undangan serta sejumlah anak yatim.

"Sungguhlah kami bersukacita, berbesar hati atas keringanan langkah dari Bapak dan Ibu semuanya untuk bersedia menghadiri undangan daripada DPP Partai NasDem," kata Surya Paloh saat menyampaikan sambutan.

Selain itu, sejumlah tokoh partai politik yang hadir di antaranya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Kertua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, dan Anggota DPR RI lainnya.

Surya mengatakan bahwa agenda buka puasa bersama yang dihadiri berbagai tokoh partai politik itu memberi makna agar silaturahmi yang telah ada, tetap terjaga. Dengan begitu, dia berharap pertemuan itu mempererat tali silaturahmi.

Di hadapan para tokoh politik, dia pun menyampaikan bahwa dari bulan Ramadhan ini, seluruh pihak perlu memaknainya sebagai upaya untuk bisa memperkuat kemampuan daya tahan terhadap berbagai godaan.

