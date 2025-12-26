Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Momen Haru Korban Banjir di Aceh Hadiahkan Durian ke Petugas Pengantar Bantuan

Jumat, 26 Desember 2025 – 17:01 WIB
Momen Haru Korban Banjir di Aceh Hadiahkan Durian ke Petugas Pengantar Bantuan - JPNN.COM
Momen mengharukan yang menunjukkan warga terdampak bencana menghadiahkan beberapa butir durian kepada awak helikopter pengantar logistik ke wilayah mereka yang terisolasi, di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Foto: dokumentasi Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video mengharukan viral di media sosial yang menunjukkan warga terdampak bencana menghadiahkan beberapa butir durian kepada awak helikopter pengantar logistik ke wilayah mereka yang terisolasi.

Momen mengharukan itu terjadi di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana menjelaskan bahwa akses darat menuju wilayah terdampak di Kecamatan Pining hingga kini belum sepenuhnya dapat dilalui.

Baca Juga:

Lantaran jalur darat terputus, jalur udara menjadi satu-satunya pilihan untuk mendistribusikan bantuan logistik.

“Pada Selasa (23/12), helikopter Caracal TNI Angkatan Udara diterjunkan untuk mengangkut sekitar 1.000 kilogram logistik ke Desa Ekan,” ucap Nyoman dalam keterangannya, pada Jumat (26/12).

Seusai helikopter mendarat dan proses penurunan logistik selesai, terjadi momen yang menghangatkan hati.

Baca Juga:

Sejumlah warga mendekat, membawa beberapa butir durian, lalu menyerahkannya kepada awak helikopter.

Tanpa banyak kata, pemberian sederhana itu menjadi ungkapan terima kasih atas bantuan yang telah sampai.

Sejumlah warga mendekat, membawa beberapa butir durian, lalu menyerahkannya kepada awak helikopter.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korban Banjir  Aceh  banjir  banjir aceh  durian 
BERITA KORBAN BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp