JPNN.com - Entertainment - Seleb

Momen Haru Ranty Maria Saat Minta Sahabat Jadi Bridesmaids

Senin, 05 Januari 2026 – 20:51 WIB
Momen Haru Ranty Maria Saat Minta Sahabat Jadi Bridesmaids
Aktris Ranty Maria dan Rayn Wijaya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ranty Maria resmi meminta lima sahabat terdekatnya untuk menjadi pendamping mempelai wanita (bridesmaids) dalam pernikahannya dengan aktor Rayn Wijaya yang direncanakan berlangsung pada 2026.

Momen tersebut dibagikan melalui media sosial dan menuai perhatian warganet.

Laura Theux dipercaya sebagai pengiring pengantin utama atau maid of honor.

Melalui unggahan di media sosial pada Senin, Laura mengungkapkan perasaan harunya saat menerima permintaan tersebut dari Ranty.

“Saat kamu memintaku menjadi maid of honor, jantungku benar-benar berdegup kencang,” tulis Laura.

Laura menilai permintaan tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang sangat mendalam.

Dia menegaskan bahwa meski hubungan persahabatan mereka telah terjalin lama, momen ini terasa berbeda.

“Kami sudah bersaudara begitu lama, tetapi ini terasa seperti bentuk kepercayaan dan cinta yang paling dalam,” lanjutnya.

Ranty Maria menunjuk lima sahabat dekat sebagai bridesmaids jelang pernikahannya dengan Rayn Wijaya pada 2026.

