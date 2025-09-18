Momen HUT Lalu Lintas, Firman Shantyabudi Minta Korlantas Introspeksi & Berbenah

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Lalu Lintas Bhayangkara yang jatuh pada 22 September 2025, Korlantas Polri mengadakan anjangsana ke sejumlah purnawirawan, salah satunya Irjen (Purn) Firman Shantyabudi yang menjabat sebagai Kakorlantas Polri periode 2023 - 2025.

Anjangsana ini dipimpin oleh Kabag Renmin Korlantas Polri Kombes I Made Agus Prasatya bersama jajaran lainnya.

Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan menjadi momen penting untuk mengenang perjalanan panjang Korlantas sekaligus menyerap pesan dan pengalaman dari para pendahulu.

Dalam kesempatan itu, Firman Shantyabudi menyampaikan pesan penuh makna kepada jajaran Korlantas mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami patut bersyukur bahwa perkembangan dari sisi ilmu lalu lintas, prestasi kerja, dan teknologi menjadi harapan serta PR ke depan. Dari masa ke masa, harapan masyarakat secara mendasar tidak berubah. Mereka ingin polisinya menjadi polisi yang baik, tulus, bekerja keras, dan memberikan solusi bagi mereka saat membutuhkan. Amanah tetaplah amanah,” ujar Firman pada Rabu (17/9).

Dia juga mengingatkan agar jajaran Korlantas tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang sudah diraih.

Menurutnya, ulang tahun ke-70 ini harus dijadikan momentum untuk introspeksi dan terus berbenah demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai, harus terus berkembang dan mau mengintrospeksi diri. Ulang tahun ini menjadi momentum bagi setiap insan lalu lintas untuk melihat apakah sudah memberi manfaat kepada masyarakat sesuai dengan amanah yang diemban,” tuturnya.