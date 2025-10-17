Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Momen Hut Propam Polri, Irjen Abdul Karim: Kami Tak Tinggal Diam & Terus Berbenah

Jumat, 17 Oktober 2025 – 17:43 WIB
Momen Hut Propam Polri, Irjen Abdul Karim: Kami Tak Tinggal Diam & Terus Berbenah
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polisi Republik Indonesia (Polri) memperingati HUT ke-23 yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2025.

Di momen peringatan hari jadi itu, Propam Polri akan terus berbenah diri untuk memperbaiki pelayanan masyarakat 

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Ia pun menyadari, pihaknya masih banyak kekurangan dalam melayani masyarakat.

"Di momen hari jadi ke-23 Propam Polri, saya selaku pimpinan menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami," kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Perwira tinggi Polri itu menyebut Propam tak akan tingval diam.

Mantan Kapolda Banten itu menyebut pihaknya akan terus berbenah diri untuk memperbaiki layanan ke maayarakat.

"Namun, kami tidak tinggal diam. Kami akan terus berbenah, berjuang dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, demi mewujudkan Polri yang semakin profesional dan dicintai masyarakat," ujar Abdul. (cuy/jpnn)



Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

