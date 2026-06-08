Momen Kapolri Berseloroh Ingin Jadi Aktivis, Mau Demo Jumhur

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berseloroh ingin menjadi aktivis setelah pensiun dari jabatannya guna mengisi kekosongan aktivis yang kini banyak mengampu jabatan di pemerintahan.

Gurauan itu dia sampaikan Kapolri Sigit saat memberikan sambutan pada Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

"Jadi, karena aktivis-aktivis akhirnya kosong, ya, saya mohon izin kepada teman-teman selesai jadi Kapolri, saya gantian jadi aktivis. Boleh enggak?" kata Sigit disambut tepuk tangan para buruh peserta kongres.

Pembukaan kongres itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, dan Presiden KSPSI Andi Gani.

Sigit awalnya menyoroti banyak aktivis-aktivis yang kini menduduki jabatan di pemerintahan, salah satunya Jumhur Hidayat dan Said Iqbal yang rencananya dilantik menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Dia pun menyelamati Said Iqbal yang akan dilantik pada Senin (8/6).

"Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau-beliau. Memang terjadi perubahan dari aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet. Selamat ya, pak," tuturnya.

Lalu, Sigit berseloroh bahwa selama lima tahun menjabat sebagai Kapolri kerap didemo oleh massa dan dia ingin gantian demo setelah jadi aktivis.