Momen Manis Nadin Amizah dan Sang Suami Pasca-Menikah

Senin, 11 Agustus 2025 – 23:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Nadin Amizah dan suaminya, Faishal Tanjung, kini tengah menikmati momen bahagia setelah menikah.

Melalui akunnya di Instagram, Nadin mengungkapkan resepsi pernikahan mereka meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan.

Tampak Nadin membagikan potret Faishal Tanjung yang tengah rebahan di kursi seraya menatapnya.

Melalui keterangan unggahannya, Nadin mengaku terpikat dengan indahnya acara resepsi yang telah berlangsung.

"Kami masih kegirangan dan kesemsem dengan cantik, intimate dan hangatnya resepsi kami kemarin," begitu keterangan yang ditulis Nadin Amizah, Senin (11/8).

Nadin menilai perasaan yang mereka alami diibaratkan seperti post-concert depremsion.

Istilah tersebut menggambarkan kekosongan setelah mengalami momen puncak yang sangat menyenangkan.

Analogi ini muncul karena kuatnya keinginan mereka untuk mengulang kembali setiap detik dari hari istimewa tersebut.