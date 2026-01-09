Momen Martina Ayu Pratiwi Dekat Prabowo, Katanya Deg-degan

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:34 WIB

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tampak menghitung sekalung medali yang diraih atlet triathlon Indonesia, Martina Ayu Pratiwi selama turnamen SEA Games Ke-33 di Thailand.

Momen itu terjadi dalam acara penyerahan bonus bagi atlet peraih medali SEA Games 33, yang digelar di Istana Negara, Kamis (8/1/2026), yang kemudian disambut tepuk tangan meriah oleh para hadirin.

"Saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah, dan saya sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian, atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia," kata Prabowo Subianto.

Baca Juga: Prabowo Sebut Ada Negara yang Rela Berbuat Apa Saja Demi Menang di SEA Games Thailand

Dalam acara tersebut, Martina Ayu menjadi atlet pertama menerima bonus yang diserahkan Presiden Prabowo.

Martina tampil dengan lima medali emas dan dua medali perak yang dikalungkan di lehernya.

Medali-medali itu diraihnya dari cabang triathlon, duathlon, dan aquathlon.

Deretan prestasi tersebut tampak membuat Presiden Prabowo terkesan dan secara antusias menghitung langsung medali-medali Martina Ayu di hadapan para undangan.

Ketika itu Presiden Prabowo didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.