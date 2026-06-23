Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Momen Mengharukan Menjelang Umrah, Ruben Onsu Akhirnya Bertemu Anak-anak

Selasa, 23 Juni 2026 – 18:28 WIB
Momen Mengharukan Menjelang Umrah, Ruben Onsu Akhirnya Bertemu Anak-anak - JPNN.COM
Ruben Onsu bertemu anak-anaknya sebelum berangkat umrah. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu membagikan momen mengharukan menjelang keberangkatannya menjalani ibadah umrah.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan suasana di bandara saat dirinya bersama orang-orang yang hendak berangkat ke Tanah Suci.

Dari video tersebut, salah satu yang mencuri perhatian yakni momen ketika pria berusia 42 tahun itu tampak bertemu kedua buah hatinya, Thalia dan Thania Putri Onsu.

Baca Juga:

Dalam video itu, Ruben Onsu terlihat menyambut hangat putri sulungnya yang datang bersama tante.

Video menunjukkan kebersamaan Ruben Onsu dengan Thalia dan Thania. Mantan istrinya, Sarwendah juga terlihat hadir mendampingi anak-anaknya di momen tersebut.

Ruben Onsu melepas rindunya kepada kedua buah hatinya. Dia tampak mengobrol dan juga merangkul kedua putrinya tersebut.

Baca Juga:

Sebelumnya, pihak Ruben Onsu sempat mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Pihak Ruben Onsu bahkan menyebut kesulitan untuk bertemu anak-anaknya sudah dirasakan sejak akhir tahun 2025. (jun/jpnn)

Pembawa acara Ruben Onsu membagikan momen manis menjelang keberangkatannya menjalani ibadah umrah.

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Anak Ruben Onsu  Ruben Onsu umrah 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp