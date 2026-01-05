Momen Nataru, Lonjakan Penumpang Terjadi di Bandara SMB II Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mengalami lonjakan penumpang pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Selama periode Posko Terpadu Transportasi Angkutan Udara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan pada 15 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026 tercatat ada 192.312 penumpang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Angka tersebut terjadi pertumbuhan pergerakan pesawat sebesar 9,8 persen serta pertumbuhan penumpang sebesar 4,4 persen," ungkap General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab, Senin (5/1/2026).

Dari sisi kinerja operasional, bandara mencatat On Time Performance (OTP) sebesar 70 persen, Load Factor sebesar 81,6 persen, utilisasi slot mencapai 93,3 persen,

"Untuk mengakomodir jumlah peningkatan kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru, Bandara SMB II Palembang merealisasikan 19 extra flight," ujarnya.

Menurut Syaugi, pelaksanaan Posko Terpadu Transportasi Angkutan Udara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali.

Pencapaian tersebut merupakan hasil koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak.

"Namun, tetap menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam peningkatan ketepatan waktu penerbangan, pengelolaan kepadatan penumpang pada jam sibuk, serta optimalisasi komunikasi operasional," ucapnya.