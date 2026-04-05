Momen Prabowo Cium Kening Anak Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto terlihat mencium kepala bayi anak prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon.

Momen itu terjadi saat Presiden Prabowo menghadiri prosesi takziah di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu petang (4/4/2026).

Dalam pantauan dari siaran Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, momen tersebut terjadi ketika Presiden menghampiri keluarga Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ichwan.

Saat itu, istri dari Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan duduk sambil menggendong bayi yang terus menangis di tengah suasana duka.

Presiden tampak mengusap kepala bayi tersebut sebelum kemudian menciumnya, sembari menyampaikan penguatan kepada istri dan ibu prajurit yang ditinggalkan.

Presiden Prabowo tiba di lokasi didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono, lalu secara bergantian menghampiri keluarga tiga prajurit yang gugur.

Pada setiap kesempatan, Presiden menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Selain keluarga Muhammad Nur Ichwan, Presiden sebelumnya menemui keluarga Kopral Dua Anumerta Farizal Rhomadhon dan Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar.