Momen Prabowo dan Presiden Brasil Rayakan Ulang Tahun Bersama

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama.

Ulang tahun keduanya dirayakan bersama saat makan malam di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (23/10) malam.

Momen itu tampak diunggah melalui akun resmi Presuden Lula @lulaoficial di Instagram.

Baca Juga: Prabowo Akui Banyak Mengikuti Kebijakan Presiden Lula da Silva

Dalam videonya, Presiden Prabowo dan Presiden Lula terlihat kompak memakai batik.

Prabowo pun mempersilakan Presiden Lula untuk meniup lilin yang ada dalam kue ulang tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turut memeriahkan momen ini dengan nyanyian “selamat ulang tahun” dan “potong kuenya”.

Baca Juga: Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana

Lula kemudian memotong kue dan potongan pertama diberikan kepada Prabowo. Potongan kedua diberikan kepada istrinya, Janja da Silva, dan potongan ketiga untuk dirinya sendiri.

Lula pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat dan penuh kasih sayang.