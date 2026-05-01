Momen Prabowo Melemparkan Kemeja Seusai Berorasi pada Hari Buruh di Monas

Jumat, 01 Mei 2026 – 13:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melepas kemejanya seusai berorasi di hadapan para buruh saat peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5).

Prabowo berorasi mengenai kesejahteraan dan program pemerintah untuk para buruh.

Mengakhiri pidatonya, Prabowo membuka kemeja cokelat yang dipakai lalu dilemparkan kepada buruh.

Para buruh pun bersorak dan meneriaki nama Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan pemerintah telah membuat kebijakan pro buruh. Salah satunya dengan mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional.

“Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan museum perjuangan buruh yang diberi nama museum Marsinah,” ucap Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) setelah 22 tahun.

“UU PPRT belum pernah ada, selama ini pekerja-pekerja rumah tangga entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI kita sahkan UU PPRT,” kata dia.