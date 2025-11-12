Close Banner Apps JPNN.com
Momen Prabowo Memanggil PM Australia dengan Sebutan Albo

Rabu, 12 November 2025 – 18:41 WIB
Momen Prabowo Memanggil PM Australia dengan Sebutan Albo - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berjabat tangan usai menyampaikan pernyataan bersama di geladak kapal induk Australia HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu (12/11/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan sebutan "Albo".

Sebutan itu merupakan singkatan dari nama terakhir Albanese, sebagai bentuk kedekatan kedua pemimpin dan hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Momen itu terjadi setelah Presiden Prabowo dan PM Albanese menyampaikan pernyataan bersama di geladak kapal induk Australia HMAS Canberra, Sydney, Australia, Rabu (12/11/2025).

Saat ditanya wartawan asing soal hubungan antara Indonesia dan Australia yang semakin erat terutama saat ini, Presiden Prabowo mengonfirmasi pertanyaan tersebut.

Presiden Prabowo mengakui kedekatan kedua negara seiring dengan kedekatannya bersama Albanese, serta PM Australia sebelumnya, yakni Gough Whitlam, Bob Hawke dan Paul Keating.

"Bisa dibilang begitu (dekat). Kami sangat dekat bertahun-tahun yang lalu, dengan yang saya ingat, PM Gough Whitlam, Bob Hawke, dan Keating, dan sekarang teman baik saya Albo. Bolehkah saya memanggil Anda Albo?" kata Prabowo kepada PM Australia, sambil menepuk punggung Albanese dan tertawa kecil.

"Boleh (dipanggil Albo)," kata Albanese merespons.

Momen kedekatan Prabowo dan Albanese juga terlihat pada pertemuan empat mata yang berlangsung di kediaman Kirribilli House, Sydney, Australia.

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  PM Australia  Anthony Albanese 
