Momen Prabowo Menyeka Air Mata di Pernikahan Agung-Aulia

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tampak terharu dan menyeka air matanya selepas menyaksikan prosesi ijab kabul pernikahan sekretaris pribadi (sespri)-nya, Agung Surahman dengan perempuan bernama Aulia Mahardiana Warsitoarti, di Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Dalam prosesi akad nikah Agung-Aulia, Presiden Prabowo bertindak sebagai saksi nikah dari mempelai pria, sementara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi saksi nikah dari mempelai perempuan.

Dari tayangan video yang disiarkan oleh Tim Media Presiden Prabowo Subianto, Prabowo menyimak dengan khidmat ijab kabul yang dilafalkan dalam satu tarikan napas oleh Agung Surahman.

Tepat setelah menyatakan "sah", Presiden Prabowo langsung mengambil beberapa lembar tissue dan menyeka air matanya.

Prabowo kemudian diikuti Jokowi naik ke atas panggung untuk memberikan ucapan selamat kepada Agung Surahman, istrinya, dan orang tua dari masing-masing mempelai.

Di hadapan Agung, Presiden Prabowo sempat mengetuk dahi Agung dengan kepalan tangannya. Kedua mata Agung tampak berkaca-kaca selepas menerima ucapan selamat dari Presiden.

Kemudian, Presiden Prabowo bersama Jokowi berfoto bersama dengan pengantin serta orang tua pengantin. Dalam sesi foto itu, Presiden Prabowo berdiri tepat di sebelah Agung.

Selepas menghadiri akad dan bertindak sebagai saksi pernikahan, Presiden Prabowo meninggalkan lokasi acara dan melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu siang, untuk bertolak ke London, Inggris.(ant/jpnn)



