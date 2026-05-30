Momen Prabowo Pulang dari Prancis, Lihat

Sabtu, 30 Mei 2026 – 20:54 WIB
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai kunjungan kenegaraan ke Prancis dan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (30/5/2026). ANTARA/Prisca Triferna

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto sudah pulang lagi ke Tanah Air setelah merampungkan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 27-29 Mei 2026.

Pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (30/5/2026).

Pesawat kepresidenan mendarat sekitar pukul 09.58 WIB setelah bertolak dari Paris, Prancis pada Jumat (29/5) waktu setempat.

Kedatangan Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam penerbangannya menuju Jakarta, Presiden Prabowo didampingi oleh delegasi terbatas, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, siaran resmi Sekretariat Presiden menyatakan kepulangan Presiden Prabowo di Bandara Orly, Paris dilepas dengan prosesi upacara militer.

Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah.

Dalam kunjungan kenegaraannya di Paris, Presiden Prabowo memulai agenda kenegaraannya dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Les Invalides dan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris.

