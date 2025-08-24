Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Momen Rapper Amerika Melly Mike Bertemu Dikha, Bocah Pacu Jalur yang Viral

Minggu, 24 Agustus 2025 – 18:01 WIB
Momen Rapper Amerika Melly Mike Bertemu Dikha, Bocah Pacu Jalur yang Viral
Moment Melly Mike bertemu Dikha di Kuansing. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KUANSING - Rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike, akhirnya tiba di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, untuk tampil dalam puncak Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa.

Salah satu momen yang paling menyita perhatian adalah pertemuan Mike dengan Dikha, bocah Pacu Jalur yang viral berkat tarian ‘aura farming’.

Melly Mike mendarat di helipad Sport Center, Kuansing pada Minggu 24 Agustus 2025.

Di lokasi itu, dia langsung disambut hangat oleh Dikha.

Melly Mike terlihat memeluk bocah tersebut, sebelum kemudian memberikan sebuah hadiah berupa video game.

“This is video game for you,” ucap Mike sembari menyerahkan kado itu.

Dikha pun menerima hadiah tersebut dengan wajah semringah.

Dia kemudian menyalami bahkan mencium tangan Mike sebagai tanda hormat.

Melly Mike mendarat di helipad Sport Center, Kuansing pada Minggu 24 Agustus 2025.

