Momen Riuh di Gorontalo, Massa Kompak Teriakkan Nama Seskab Teddy di Depan Prabowo

Rabu, 24 Juni 2026 – 19:13 WIB

jpnn.com, GORONTALO - Ribuan warga Gorontalo kompak meneriakkan nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto.

Momen unik tersebut terjadi di tengah riuhnya suasana pertemuan antara Presiden dengan masyarakat setempat di Gedung Olahraga (GOR) David-Tony, Kabupaten Gorontalo.

Mendengar gemuruh suara warga yang terus-menerus memanggil nama pembantu dekatnya tersebut, Presiden Prabowo pun langsung merespons dengan penuh keakraban.

Di hadapan lautan massa yang memadati area tribun hingga lapangan GOR, Prabowo sempat berseloroh dan menyapa warga yang tampak begitu mengidolakan sosok Seskab Teddy.

Momen menarik ini terjadi saat Prabowo tengah berada di podium untuk menyampaikan pidato sekaligus menyapa sejumlah tokoh daerah dan pejabat yang hadir.

Namun, fokus ribuan warga—yang didominasi oleh generasi muda dan kaum ibu—sempat terpecah ketika mereka menyadari keberadaan Teddy di sekitar area panggung utama.

Suasana pun mendadak riuh oleh teriakan histeris warga yang bergemuruh memanggil, "Teddy! Teddy! Mayor Teddy!".

Mendengar namanya disebut berulang kali oleh rakyat Gorontalo, Presiden Prabowo langsung tanggap dan merespons antusiasme tersebut dari atas podium.