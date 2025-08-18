Saat Prabowo Memeluk dan Mencium Anak-Anak Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari para mantan presiden dan eks wakil presiden seusai memimpin upacara HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8).

Momen tersebut berlangsung di Ruang Kredensial, Istana Kepresidenan Jakarta dan menjadi penanda kebersamaan lintas generasi.

Salah satu momen unik ialah saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga menyalami Prabowo. Gibran datang bersama istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Prabowo kemudian memeluk Jan Ethes dengan erat. Tak hanya itu, Prabowo juga mencium puncak kepala La Lembah Manah.

Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turut hadir dalam peringatan tersebut, menyampaikan ucapan selamat atas berlangsungnya peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka.

SBY mengaku upacara di Istana kembali membangkitkan kenangan selama dirinya bertugas di tempat yang sama dan berharap HUT Ke-80 dapat menjadi momentum persatuan nasional.

“Rakyat Indonesia harus bersyukur, tetap optimistis, kemudian melakukan sesuatu bersama-sama dengan persatuan, dengan kerukunan membangun Indonesia agar lebih maju lagi,” ujar SBY.

Sementara itu, Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno bersyukur masih bisa kembali mengikuti upacara di Istana Merdeka.