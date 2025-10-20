Momen Spesial Heikal Safar, Anak Keenam Lahir Saat Prabowo Berulang Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Kelahiran putra keenam pasangan Heikal Safar dan Nofalia Heikal berlangsung bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-74 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Momen ini menjadi semakin spesial karena selama hamil, Nofalia tetap aktif menjalankan program sosial Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo.

Anak laki-laki tersebut diberi nama Muhammad Rayyan As Syuraim. Ia lahir dengan berat 3,675 kg dan panjang 50 cm pada Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB di RS Columbia Pulo Mas, Jakarta Timur.

“Alhamdulillahirabbil 'Aalamiin, putra kami lahir sehat wal afiat. Terima kasih atas doa dan dukungan dari semua sahabat,” ujar Heikal dan Nofalia melalui pesan singkat.

Heikal Safar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Garuda Indonesia dan istrinya, Nofalia, yang merupakan Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, juga menyampaikan harapan untuk putra mereka. “Kami berharap Muhammad Rayyan As Syuraim kelak tumbuh menjadi pemimpin yang tegas dan amanah, mengikuti jejak Presiden Prabowo,” ungkap Heikal.

Dalam momen bahagia tersebut, mereka turut menyampaikan ucapan untuk Presiden. “Semoga Bapak Presiden senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin bangsa menuju Indonesia Maju dan Berdaulat.”

Heikal juga merefleksikan satu tahun pemerintahan Prabowo dengan menilai program Makan Bergizi Gratis sebagai tonggak awal kesejahteraan sosial. “Asta Cita sebagai agenda strategis telah menciptakan momentum awal. Keberlanjutan program seperti MBG sangat bergantung pada stabilitas fiskal dan reformasi birokrasi,” pungkasnya. (tan/jpnn)



