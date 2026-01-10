Momen Spesial HUT PDIP, Megawati Serahkan Potongan Tumpeng untuk Keluarga dan Kader

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin prosesi pemotongan tumpeng dalam perayaan HUT ke-53 partai. Acara yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ini digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1).

Megawati tampak memotong tumpeng tersebut didampingi oleh putranya sekaligus Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, dan Bendahara Umum Olly Dondokambey. Seusai memotong, Megawati secara khusus menyerahkan potongan tumpeng kepada sejumlah tokoh.

"Megawati memotong tumpeng lalu mempersilahkan mereka untuk melengkapi pilihan yang dikehendaki dari tumpeng yang tampak menjulang tersebut," seperti terpantau dalam acara tersebut.

Para penerima potongan tumpeng khusus antara lain kakak sulung Megawati, Guntur Soekarnoputra, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, Staf Sekretariat Partai Sri Mastuti, dan anggota Satgas PDIP Broto.

Rakernas dan HUT PDIP ke-53 mengusung tema "Satyam Eva Jayate" yang berarti "Kebenaran akan Menang" dalam bahasa Sanskerta. Subtema yang diangkat adalah "Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya", yang dikutip dari lirik stanza kedua lagu Indonesia Raya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa rakernas yang berlangsung hingga 12 Januari 2026 ini akan membahas agenda-agenda penting partai. "Rakernas ini akan membahas sikap politik partai, termasuk jawaban atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal dan tanggung jawab kerakyatan partai," ujar Hasto melalui keterangan pers pada Jumat (9/1).

Rapat kerja nasional ini dihadiri oleh pengurus PDIP dari tingkat pusat dan daerah. (tan/jpnn)