Momen Terakhir Bersama Istri, Mansyur S: Saya Sempat Cium Keningnya

Selasa, 06 Januari 2026 – 13:13 WIB
Mansyur S di kawasan Jatinegara, Jakarta pada Senin (5/1). Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Mansyur S mengenang momen terakhir sebelum istrinya, Hj. Rosidah berpulang.

Dia mengaku selalu mencium kening sang istri sehabis berolahraga.

"Jadi, setiap saya habis jalan, saya menghampiri dia, saya cium keningnya. Terus dia (ingin) lagi, saya cium lagi keningnya," ungkap Mansyur S di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/1).

Pada hari kejadian, pria berusia 77 tahun itu merasa ada yang berbeda dari Rosidah.

Menurut Mansyur S, istrinya itu tidak bisa makan ketika disuapi oleh keponakan.

"Tadi begitu saya habis cium kening kedua, saya jalan lagi menjelang hampir 40, 35 menit saya olahraga, keponakan saya kasih makan itu. Ternyata yang terakhir ini hampir enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk, langsung saya samper (hampiri), saya ambil air, saya kasih dia," tuturnya.

"Ya Allah, dia enggak bisa masuk (makanan), dia jalan langsung saya kasih air, terus saya pegang kepalanya. Ternyata begitu di kepala ini, saya sempat juga (cium) keningnya, langsung dia usai," lanjut Mansyur S.

Pelantun Kopi Susu itu mencoba melepas kepergian Hj Rosidah dengan ikhlas.

Penyanyi dangdut Mansyur S mengenang momen terakhir sebelum istrinya, Hj. Rosidah berpulang.

