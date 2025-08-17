Close Banner Apps JPNN.com
Momen Terakhir Mpok Alpa, Suami Bimbing Ucap Kalimat Syahadat

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:18 WIB
Momen Terakhir Mpok Alpa, Suami Bimbing Ucap Kalimat Syahadat
Suami Mpok Alpa, Aji Darmaji saat prosesi pemakaman di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8) sore. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan momen-momen terakhir sebelum istrinya meninggal dunia terakhir di rumah sakit pada Jumat (15/8) pagi.

Dia mengatakan, kondisi Mpok Alpa memang mulai menurun setelah waktu subuh

Mpok Alpa juga terlihat gelisah, bahkan kondisi tubuhnya terasa dingin dibanding biasanya.

Menurutnya, Mpok Alpa terus memintanya berada di dekatnya sebelum mendiang istrinya itu mengembuskan napas terakhir.

"Usapin, kok sudah dingin, kok dingin ini ya, makin ke sini makin ke kaki dinginnya, jam habis subuh ke kaki tuh mulai dingin, itu mulai gelisah tuh, tidur sini, tidur sini," kata Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8).

Melihat kondisi Mpok Alpa yang makin mendingin, Ajie Darmaji lantas memanggil suster untuk melakukan pemeriksaan.

Tim medis pun mengganti alat bantu pernapasan Mpok Alpa dan memberikan tabung oksigen dengan kapasitas yang lebih besar.

Sebab, pembawa acara sekaligus komedian itu mengalami gangguan pernapasan.

Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan momen-momen terakhir sebelum istrinya itu mengembuskan napas terakhir di rumah sakit.

Mpok Alpa  suami Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal dunia  Mpok Alpa meninggal  Nina Carolina 
