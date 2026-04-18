Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Momen TNI AU Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Sekadau

Sabtu, 18 April 2026 – 08:21 WIB
Personel TNI AU bersama Palang Merah Indonesia (PMI) membawa delapan jenazah korban helikopter jatuh menggunakan helikopter di wilayah Sekadau, Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2026). (ANTARA/HO-Humas TNI AU)

jpnn.com - Peronel TNI AU melalui pasukan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) mengevakuasi delapan korban insiden helikopter Airbus H130 PK-CFX jatuh di wilayah hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2025).

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyebut proses evakuasi dilakukan di hari kedua operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) bersama tim gabungan pada Jumat hari ini.

Dalam proses evakuasi, TNI AU juga mengerahkan helikopter sebagai alat transportasi menuju lokasi jatuhnya helikopter.

Setelah delapan jenazah dievakuasi, personel TNI AU membawa jenazah tersebut ke tempat yang lebih kondusif.

"Seluruh korban telah tiba di Lanud Supadio untuk penanganan lebih lanjut, dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan," ucap I Nyoman.

Nyoman menyampaikan keberhasilan proses evakuasi itu terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara TNI AU, Basarnas, dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi SAR.

Dia mengatakan keberhasilan itu juga menjadi pertanda bahwa TNI AU memiliki komitmen kuat dalam menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP).

"Kami mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki TNI AU, baik unsur udara maupun personel di lapangan untuk membantu proses evakuasi," tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Helikopter  helikopter jatuh  Sekadau  TNI AU  Basarnas 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp