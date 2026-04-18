Momen TNI AU Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Sekadau

jpnn.com - Peronel TNI AU melalui pasukan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) mengevakuasi delapan korban insiden helikopter Airbus H130 PK-CFX jatuh di wilayah hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2025).

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyebut proses evakuasi dilakukan di hari kedua operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) bersama tim gabungan pada Jumat hari ini.

Dalam proses evakuasi, TNI AU juga mengerahkan helikopter sebagai alat transportasi menuju lokasi jatuhnya helikopter.

Setelah delapan jenazah dievakuasi, personel TNI AU membawa jenazah tersebut ke tempat yang lebih kondusif.

"Seluruh korban telah tiba di Lanud Supadio untuk penanganan lebih lanjut, dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan," ucap I Nyoman.

Nyoman menyampaikan keberhasilan proses evakuasi itu terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara TNI AU, Basarnas, dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi SAR.

Dia mengatakan keberhasilan itu juga menjadi pertanda bahwa TNI AU memiliki komitmen kuat dalam menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP).

"Kami mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki TNI AU, baik unsur udara maupun personel di lapangan untuk membantu proses evakuasi," tuturnya.