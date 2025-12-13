Momen Unik, Ratusan Ibu Berlari Sambil Mendorong Stroller di She Runs The World 2025

jpnn.com - Ajang She Runs The World 2025 meninggalkan kesan tersendiri, dengan kehadiran ratusans para ibu yang berlari sambil mendorong stroller anak.

Fenomena stroller moms tersebut menjadi momen ikonik, menandai semakin inklusifnya ruang olahraga bagi perempuan di Indonesia.

Diinisiasi Heylocal, ajang ini berhasil mengumpulkan 1.200 peserta dari beragam latar belakang.

Acara ini diikuti anggota komunitas wanita, pekerja profesional, ibu rumah tangga, hingga para Locallady yang datang dari berbagai kota untuk turut serta.

"She Runs The World selalu menjadi wadah di mana perempuan merasa dilihat, didukung, dan dirayakan," kata Founder & Creative Director Heylocal, Nadya Rosmalina di Jakarta, baru-baru ini.

Nadya mengaku tersentuh melihat banyaknya para ibu hadir bersama anak-anaknya tahun ini.

Kehadiran para ibu dengan stroller tidak hanya menjadi pemandangan unik, tetapi juga simbol aktivitas fisik dan peran sebagai ibu dapat berjalan beriringan.

Hal tersebut memperkuat pesan olahraga perempuan kini lebih menyenangkan dan ramah bagi semua kalangan, termasuk ibu yang memiliki anak kecil.