Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Momen Unik, Ratusan Ibu Berlari Sambil Mendorong Stroller di She Runs The World 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:30 WIB
Momen Unik, Ratusan Ibu Berlari Sambil Mendorong Stroller di She Runs The World 2025 - JPNN.COM
Ajang She Runs The World 2025 di Jakarta. Foto: Tim She Runs The World 2025

jpnn.com - Ajang She Runs The World 2025 meninggalkan kesan tersendiri, dengan kehadiran ratusans para ibu yang berlari sambil mendorong stroller anak.

Fenomena stroller moms tersebut menjadi momen ikonik, menandai semakin inklusifnya ruang olahraga bagi perempuan di Indonesia.

Diinisiasi Heylocal, ajang ini berhasil mengumpulkan 1.200 peserta dari beragam latar belakang.

Baca Juga:

Acara ini diikuti anggota komunitas wanita, pekerja profesional, ibu rumah tangga, hingga para Locallady yang datang dari berbagai kota untuk turut serta.

"She Runs The World selalu menjadi wadah di mana perempuan merasa dilihat, didukung, dan dirayakan," kata Founder & Creative Director Heylocal, Nadya Rosmalina di Jakarta, baru-baru ini.

Nadya mengaku tersentuh melihat banyaknya para ibu hadir bersama anak-anaknya tahun ini.

Baca Juga:

Kehadiran para ibu dengan stroller tidak hanya menjadi pemandangan unik, tetapi juga simbol aktivitas fisik dan peran sebagai ibu dapat berjalan beriringan.

Hal tersebut memperkuat pesan olahraga perempuan kini lebih menyenangkan dan ramah bagi semua kalangan, termasuk ibu yang memiliki anak kecil.

Ratusan ibu berlari sambil mendorong stroller di She Runs The World 2025 menjadi ikon unik. Begini keseruannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   She Runs The World  stroller  Heylocal  Nadya Rosmalina 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp