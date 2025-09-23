Momen Wamen LH dan Walkot Bandung Mencicipi Menu MBG, Diaz Bilang Begini

Selasa, 23 September 2025 – 14:42 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 10 di Pangkalan Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Kedatangannya untuk mengecek kebersihan sanitasi di dapur SPPG yang setiap harinya memproduksi ribuan menu MBG untuk siswa di wilayah tersebut.

Dalam kunjungannya, Wamen Diaz didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Keduanya mengecek saluran pembuangan limbah SPPG hingga mencicipi menu MBG.

Pantauan JPNN di lokasi, Wamen Diaz dan Farhan mencicipi menu MBG yang terdiri dari dari dua jenis. Ada menu nasi goreng dan mi bakso.

Menu nasi goreng terdiri dari susu, tomat ceri, timun, telur mata sapi, dan buah anggur lima butir.

Sementara itu, untuk menu mi bakso, ada mi kuning, bakso dua butir, sayur sawi dan tahu, daging cincang, dan anggur lima butir.

Seusai menyantap, Wamen Diaz mengaku ini pertama kalinya mencoba santapan MBG yang biasa disajikan untuk para pelajar.

“Saya kebetulan sama mas Farhan baru nyobain makanan MBG, dan syukur-syukur kenyang sekarang ya,” kata Diaz di SPPG, Selasa (23/9/2025).