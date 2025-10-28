Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Momentum Hari Sumpah Pemuda, Pertamina Jaring Ribuan Lapangan Kerja untuk Generasi Muda

Selasa, 28 Oktober 2025 – 14:14 WIB
Momentum Hari Sumpah Pemuda, Pertamina Jaring Ribuan Lapangan Kerja untuk Generasi Muda - JPNN.COM
Momentum Sumpah Pemuda 2025 menjadi refleksi bagi Pertamina untuk terus berperan aktif dalam mencetak SDM yang siap mendorong kemandirian energi nasional. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 2025 menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pertamina membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda Indonesia untuk berkarier dan berkontribusi dalam sektor energi nasional.

Sepanjang 2025, Pertamina Group telah menjaring lebih dari 5 ribu lapangan kerja, melalui program rekrutmen, magang (internship), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di seluruh Indonesia.

Terdiri atas sebanyak 1.552 generasi muda yang telah melewati beberapa tahapan seleksi rekrutmen Pertamina Group dan sekitar 3.494 generasi muda ikut gabung melalui program magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara nasional.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Andy Arvianto mengatakan Pertamina terus memperkuat pengembangan SDM dengan menjaring pemuda-pemudi Indonesia.

Andy mengungkapkan peluang bagi seluruh talenta berprestasi ini untuk mendukung operasional bisnis perusahaan melalui dual growth strategy, yakni memaksimalkan bisnis inti dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Upaya ini menjadi wujud komitmen Pertamina dalam memperluas akses kesempatan kerja bagi generasi muda seluruh Indonesia,” jelas Andy.

Andy mengatakan semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi Pertamina untuk terus memberikan ruang bagi anak muda Indonesia agar berani berkarya dan berkontribusi membangun masa depan energi untuk Indonesia.

Momentum Sumpah Pemuda 2025 menjadi refleksi bagi Pertamina untuk terus berperan aktif dalam mencetak SDM yang siap mendorong kemandirian energi nasional

TAGS   Pertamina  Hari Sumpah Pemuda  lapangan kerja  generasi muda  Asta Cita  Pengembangan SDM 
