Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Momentum Harlah ke-2 JMQH, Herman Deru Dorong Penguatan Rumah Tahfiz di Seluruh Desa

Senin, 17 November 2025 – 15:18 WIB
Momentum Harlah ke-2 JMQH, Herman Deru Dorong Penguatan Rumah Tahfiz di Seluruh Desa - JPNN.COM
Peringatan Hari Lahir ke-2 Jam’iyyah Mudrasatil Qur’an Lil Hafizah (JMQH) Sumatera Selatan menjadi ruang bagi Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru. FOTO: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Lahir ke-2 Jam’iyyah Mudrasatil Qur’an Lil Hafizah (JMQH) Sumatera Selatan menjadi ruang bagi Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru untuk kembali menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan, khususnya tahfiz Al-Qur’an. 

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Khataman Al-Qur’an Bil Hafizhi itu berlangsung di Ponpes Al-Karim Islamic Center KTM Tanjung Lago, Banyuasin, Minggu (16/11).

Herman Deru menyoroti pentingnya keberadaan rumah tahfiz di setiap desa sebagai pusat pembinaan generasi Qur’ani. 

Baca Juga:

Dia menyatakan program “Satu Desa Satu Rumah Tahfiz” bukan hanya gagasan, tetapi telah menjadi gerakan nyata yang berdampak luas.

Menurutnya, keberadaan rumah tahfiz membuat masyarakat di desa lebih mudah mendapatkan akses pendidikan Al-Qur’an. 

Anak-anak maupun orang dewasa kini memiliki ruang belajar yang terjangkau dan sistematis, sehingga upaya pemerintah memperkuat mental spiritual masyarakat semakin efektif.

Baca Juga:

Gubernur mengungkapkan kebanggaannya atas capaian Sumsel yang kembali masuk dalam 10 besar MTQ Nasional pada 2022. Ia menilai prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras para pengajar, pengurus rumah tahfiz, serta organisasi keagamaan seperti JMQH.

“Tanpa dukungan para pembina Al-Qur’an, prestasi itu tak mungkin kita raih. Maka saya hadir untuk memberikan semangat dan dukungan penuh,” kata Herman Deru di hadapan para jemaah.

Peringatan Hari Lahir ke-2 Jam’iyyah Mudrasatil Qur’an Lil Hafizah (JMQH) Sumatera Selatan menjadi ruang bagi Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   JMQH  Herman Deru  tahfiz  pendidikan  Pendidikan Keagamaan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp