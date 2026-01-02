Momentum Kenaikan Pangkat, Kapolres Priok Ingatkan Personel Tingkatkan Pengabdian

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 33 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok menerima kenaikan pangkat dalam upacara yang digelar di Lapangan Presisi, Rabu (31/12). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, selaku Inspektur Upacara.

“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara kenaikan pangkat dalam suasana aman dan sejahtera,” ujar AKBP Martuasah dalam amanatnya.

Kapolres mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada personel yang naik pangkat.

“Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi institusi atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang telah saudara-saudara tunjukkan selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri,” tegasnya.

Lebih lanjut, AKBP Martuasah menekankan bahwa kenaikan pangkat membawa amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.

“Pangkat yang lebih tinggi berarti tuntutan profesionalisme, etika, serta pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, jadikan momentum ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat,” ungkapnya.

Kenaikan pangkat diberikan kepada personel dengan perincian: 5 orang dari Inspektur Polisi Satu (IPTU) ke Ajun Komisaris Polisi (AKP), 6 orang dari Inspektur Polisi Dua (IPDA) ke Inspektur Polisi Satu (IPTU), 7 orang dari AIPDA ke AIPTU, 6 orang dari BRIPKA ke AIPDA, 7 orang dari BRIPTU ke BRIGADIR, dan 2 orang dari BRIPDA ke BRIPTU.

Upacara yang berlangsung khidmat mulai pukul 16.00 WIB itu diikuti oleh seluruh Pejabat Utama dan personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ucapan selamat. (tan/jpnn)